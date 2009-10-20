Тимошенко ведет переговоры с миссией МВФ

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО проводит переговоры с миссией Международного валютного фонда.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров Украины.

С украинской стороны в переговорах также принимают участие вице-премьер-министр Григорий НЕМЫРЯ, министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН, заместители министра финансов Владимир МАТВИЙЧУК, Александр САВЧЕНКО, Андрей КРАВЕЦ, первый заместитель председателя НБУ Анатолий ШАПОВАЛОВ, первый заместитель министра Кабинета министров Георгий БЕРАДЗЕ.

В состав делегации МВФ вошли Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ - руководитель миссии Европейского департамента МВФ, Пол ТОМСОН - заместитель руководителя миссии Европейского департамента МВФ, Макс АЛЬЕР - постоянный представитель МВФ в Украине.

По мнению премьер-министра Украины, переговоры с миссией МВФ идут конструктивно. На встрече Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что ситуация в финансовом секторе непростая, но у правительства есть политическая воля ее стабилизировать, невзирая на политическую составляющую и начало президентской кампании, проинформировали в Управлении по связям со СМИ.