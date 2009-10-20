Евро к доллару в мире продолжает расти

Курс евро к доллару во вторник продолжает демонстрировать рост на фоне благоприятной корпоративной отчетности и позитива на мировых фондовых площадках, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

В частности, курс европейской валюты на торгах в Германии возрос до уровня в 1,4975 доллара по сравнению с 1,4944 доллара вечером в понедельник в США. При этом многие эксперты полагают, что европейская валюта сможет в скором времени возрасти до психологически важной отметки в 1,5 доллара после того, как курс евро на прошлой неделе достиг максимального за 14 месяцев значения - 1,4981 доллара.

Фондовые площадки по всему миру демонстрируют позитив во вторник на фоне обнадеживающих результатов о деятельности американских корпораций в третьем квартале 2009 года, превысивших прогнозы аналитиков. На позитивные настроения инвесторов повлияли данные о 19-процентном росте чистой прибыли американского IT-гиганта Apple Inc., обнародовавшего накануне финансовый отчет за 2009/2010 финансовый год.

При этом позитив на биржах становится одним из факторов ослабления курса доллара - воодушевленные инвесторы стремятся вкладывать свои средства не в покупку валюты, а в акции, стремительный рост стоимости которых обещает большие прибыли.

Тем не менее, многие политики и экономисты полагают, что ослабление курса доллара к ключевым валютам негативно сказывается на их национальных экономиках. В частности, падение курса американской валюты означает сокращение доходов от торговли с США компаний-экспортеров из Азии и Европы, что замедляет процесс выхода их экономик из мирового экономического кризиса.

Так, европейские политики на прошедшем накануне заседании Еврогруппы, объединяющей министров финансов 16 стран-участниц зоны евро, высказались "за сильный доллар". По их мнению, повышение курса европейской валюты, которая с февраля текущего года подорожала на 20% относительно доллара, повышает цену экспортируемых из Европы товаров и подрывает, тем самым, конкурентоспособность Европы.