Совместный план действий с МВФ даст положительные результаты

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется, что реализация разработанного совместно с Международным валютным фондом плана действий относительно проведения реформ в украинской экономике даст положительные результаты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая заседание Консультативного совета по вопросам иностранных инвестиций в Украине.

Президент напомнил, что сейчас в Украине находится очередная миссия МВФ.

По его словам, в случае достижения договоренностей относительно проведения реформ в разных секторах экономики, начиная с бюджетной сферы, план может «сработать исключительно на позитив».

В то же время В.ЮЩЕНКО предостерег правительство от попытки «переждать кризис».

«Я надеюсь, что все-таки здравый смысл победит, и, включая текущую миссию (МВФ), Украине будет оказана качественная экономическая помощь в проведении реформ», - сказал Президент.

Также в ходе заседания В.ЮЩЕНКО говорил о сотрудничестве Украины с другими институтами.

Он напомнил о работе над Соглашением об ассоциации с Европейским Союзом, проектом которого предусмотрена экономическая интеграция Украины в ЕС. В.ЮЩЕНКО сообщил, что на сегодняшний день три четверти проекта соглашения уже согласовано.

Также глав государства напомнил, что уже фактически завершена работа над соглашением о Едином энергетическом пространстве, и на декабрьском саммите Украина-ЕС наше государство может присоединиться к Европейской энергетической ассоциации (UCTE).

Как сообщал УНИАН, 12 октября в Украину прибыла миссия Международного валютного фонда (МВФ). Миссия МВФ будет находиться в Киеве до 24 октября с.г.