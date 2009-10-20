МВФ поможет арабам отказаться от доллара

МВФ готов помочь странам Персидского залива перейти на единую валюту. Это случится не скоро, уверены эксперты, сообщает Дело.

Международный валютный фонд (МВФ) готов выступить координатором при создании единой валюты стран Персидского залива, сказал директор МВФ Доминик Стросс-Кан на встрече министров финансов этих государств.

Страны приняли решение сформировать валютный союз наподобие европейского еще в 2001 г., но соглашение о его создании в 2010 г. подписали только в июне 2009 г. Причем присоединились к соглашению не все шесть, а лишь четыре страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива: Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт и Катар. Оман и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) отказались присоединиться к соглашению: первый — без объяснения причин, вторые — из-за несогласия с местонахождением штаб-квартиры единого Центробанка в столице Саудовской Аравии — Эр-Рияде.

Министр финансов ОАЭ сказал, что страна присоединится к соглашению после смены штаб-квартиры ЦБ валютного союза. Генеральный секретарь совета Абдель Рахман аль-Атыйя надеется, что сразу после достижения компромисса по штаб-квартире начнут создавать Центробанк и запускать единую валюту.

Пять стран Персидского залива имеют привязку к доллару, Кувейт — к корзине валют, структура которой не раскрывается. Единая валюта укрепит финансовую систему стран и поспособствует диверсификации экономик, считает Стросс-Кан.

Сроки введения единой валюты, скорее всего, придется отложить. В этом году образовать региональный ЦБ вряд ли удастся, считает Нассер аль-Кауд из администрации совета. Это требует институциональной синхронизации действий стран, как, например, экономстатистики, органов регулирования и системы управления резервами, соглашается Мохамед Джабер из Morgan Stanley. Переход на единую валюту евро занял около 12 лет.