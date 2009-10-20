Эксперт: КМУ превратил НДС в налог с оборота предприятия

Правительство, приняв распоряжения №1178 и №1120, превратило налог на добавленную стоимость в налог с оборота предприятия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции заявил член Союза предпринимателей малых, средних и приватизированных предприятий Александр КИРШ.

По его мнению, согласно распоряжению правительства №1178 о введении Единого реестра налоговых накладных, предприятие не будет иметь информации о том, что происходит с предприятием-поставщиком – платит он НДС в бюджет или не платит. «Хорошо, если предприятие небольшое, и у него один контрагент, а если большое, и у него тысяча контрагентов?» - спросил эксперт.

Добиться от каждого предприятия информации о том, уплатило ли оно НДС в бюджет, невозможно, отметил А.КИРШ. «Но даже если и уплатило, оно же имеет право уплатить в следующем месяце, а потом, когда мы об этом узнаем, уже прошли все сроки, а с опозданием показывать налоговый кредит тоже нельзя. Но уже согласно распоряжению 1120», - говорит А.КИРШ.

По мнению эксперта, получается ситуация, когда предприятие не может показать налоговый кредит с опозданием из-за постановления Кабинета министров №1120, а вовремя нельзя из-за постановления №1178. «В результате, предприятие никогда не может показать свой налоговый кредит. Ни вовремя, потому что оно еще не знает, заплатило ли то (предприятие-поставщик – УНИАН), а декларацию нужно сдать до 20 числа, ни с опозданием. В результате, когда налоговое обязательство есть, а налогового кредита нет, НДС фактически превращается в налог с оборота по ставке 20%», - считает А.КИРШ.

По его мнению, скорее всего, эти постановления отменят - или суд, или президент. «Но те, кто успеет испугаться оттого, что НДС превращается в 20-процентный налог с оборота, он уйдет в тень и обратно уже не вернется», - уверен эксперт.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины распоряжением от 23 сентября 2009 г. №1178-р «Вопросы общего реестра налоговых накладных» принял решение о введении процедуры регистрации налоговых накладных, которые выдаются налогоплательщикам-поставщикам товаров (услуг).

Регистрация налоговых накладных будет осуществляться в Едином реестре налоговых накладных, порядок ведения которого будет установлен Государственной налоговой администрацией.

Введение регистрации предусматривается осуществлять в три этапа: с 1 ноября 2009 г. вводится регистрация налоговых накладных с суммой налога на добавленную стоимость, отмеченной в одной налоговой накладной, более 1 млн. грн.; с 1 января 2010 г. вводится регистрация налоговых накладных с суммой НДС более 500 тыс. грн.; с 1 апреля 2010 г. вводится регистрация налоговых накладных с суммой НДС более 100 тыс. грн.

Процедура регистрации предусматривает, что сведения из налоговой накладной заносятся в Реестр и после внесения информации о накладной она предоставляется покупателю товаров (услуг). При этом плательщик налога - покупатель будет иметь возможность сопоставить информацию в полученной им налоговой накладной с данными Реестра.

Нарушение поставщиком товаров (услуг) порядка регистрации налоговых накладных даст право налоговикам провести проверки достоверности сумм налоговых обязательств, определенных плательщиком налога - поставщиком товаров (услуг), и, соответственно, подтвердить или не подтвердить право плательщика налога - покупателя

на включение сумм НДС по таким налоговым накладным в состав налогового кредита.