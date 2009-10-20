РФ в 3-м квартале вышла в плюс по динамике ВВП

Экономика России в третьем квартале впервые с начала кризиса продемонстрировала поквартальный рост на 0,6%, сообщило во вторник Минэкономразвития.

"Впервые со второго квартала 2008 года поквартальная динамика ВВП приняла положительное значение. Сезонно выровненный ВВП в третьем квартале вырос на 0,6% по сравнению со вторым кварталом или на 2,4% в годовом выражении", - говорится в сообщении министерства.

Как пояснил РИА Новости директор сводного департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития Олег Засов, "это означает, что если бы темпы роста ВВП весь год были на уровне третьего квартала, то по итогам текущего года рост экономики составил бы 2,4%". Официальный прогноз Минэкономразвития по спаду ВВП на текущий год - 8,5%. По отношению к к третьему кварталу прошлого года ВВП в третьем квартале снизился на 9,4% (во втором квартале снижение - 10,9%).