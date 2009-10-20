Рубль достиг нового максимума к доллару

Рубль достиг нового максимума 2009 года к доллару и продолжил укрепление к бивалютной корзине во вторник, а Центробанку РФ уже дважды пришлось менять свой уровень покупки валюты, говорят дилеры.

Котировки рубля к бивалютной корзине ($0,55 и 0,45 евро) начали рост при открытии торгов на ММВБ и сейчас достигли 35,65 рубля, сообщает Рейтер.

По словам дилеров, с утра ЦБР передвинул свой предполагаемый уровень котировки спроса с 35,75 рубля до 35,70 рубля после того, как купил $700 миллионов.

После 15.00 МСК под давлением продавцов валюты ЦБР пришлось сдвинуть бид еще на 5 копеек до 35,60 рубля.

К доллару рубль в секции расчетами "сегодня" достиг нового пика 2009 года в 29,1255 рубля.

ЦБР не комментирует предположения дилеров.