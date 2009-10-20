"Укргазбанк" за 9 месяцев получил убыток 1,8 млрд. грн.

Убыток ПАО АБ "Укргазбанк" за январь-сентябрь 2009 года составил 1,784 млрд. грн. по сравнению с прибылью в 127,665 млн. грн. годом ранее.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Активы банка за январь-сентябрь т.г. сократились на 13% и на 1 октября составили 12,941 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 1%, до 9,283 млрд. грн., обязательства – на 24%, до 10,169 млрд. грн. Уставный капитал банка за отчетный период увеличился за счет докапитализации при участии государства в более чем 5 раз – до 3,8 млрд. грн., собственный капитал – почти в 2 раза – до 2,772 млрд. грн.

ПАО АБ "Укргазбанк" (Киев) создано в 1993 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

В первом полугодии т. г. убыток банка составил 76,419 млн. грн., прибыль за 2008 год была на уровне 204 млн. грн.

По результатам докапитализации "Укргазбанка" при участии государства с 16 июля 2009 года Министерство финансов Украины стало владельцем 81,5789% акций банка.