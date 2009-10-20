РФ не даст Сербии 1 млрд. евро кредита

Сербия не подпишет с Россией соглашение о кредите на миллиард евро в ходе визита президента РФ Дмитрия Медведева в Белград. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российской делегации. Стороны намерены продолжить консультации.

В июле 2009 года Белград запросил у Москвы кредит на миллиард евро, планируя потратить в будущем году около 350 миллионов евро на сокращение бюджетного дефицита, на котором настаивает Международный валютный фонд (МВФ). Остальное Сербия хотела направить на развитие транспортной системы.

Reuters напоминает, что еще раньше Белград договорился с МВФ о ссуде на 3 миллиарда евро для поддержания платежного баланса и стабилизации валюты. При этом Сербия обязалась удерживать бюджетный дефицит в пределах 3,5 процентов ВВП.

В начале мая Белград получил первый транш кредита МВФ на сумму 800 миллионов евро, однако сокращение налоговых поступлений едва не поставило под угрозу сделку с фондом. Переговоры Белграда с МВФ о предоставлении очередного транша кредита начнутся 26 октября.

В ходе визита Медведева в Белград ранее 20 октября уже было подписано соглашение по "Южному потоку".