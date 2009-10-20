Золото в Лондоне поставило исторический рекорд

Цены на золото достигли сегодня утром в Лондоне нового исторического рекорда, когда за тройскую унцию на спотовом рынке /немедленная продажа наличного товара/ давали 1 тыс 69 долларов и 10 центов. Никогда ранее золото так дорого не стоило на европейских рынках, сообщает ИТАР-ТАСС.

Спрос на золото рос сегодня на фоне продолжающегося падения обменного курса доллара США, который достиг 14-месячного минимума по отношению к корзине ведущих мировых валют.