Золото в Лондоне поставило исторический рекорд
18:08, 20 октября 2009Финансы
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1069,1 долларов за тройскую унцию
Цены на золото достигли сегодня утром в Лондоне нового исторического рекорда, когда за тройскую унцию на спотовом рынке /немедленная продажа наличного товара/ давали 1 тыс 69 долларов и 10 центов. Никогда ранее золото так дорого не стоило на европейских рынках, сообщает ИТАР-ТАСС.
Спрос на золото рос сегодня на фоне продолжающегося падения обменного курса доллара США, который достиг 14-месячного минимума по отношению к корзине ведущих мировых валют.
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