ВР рассматривает поправки Президента к закону о Бюджетном кодексе

Верховная Рада Украины начала рассмотрение предложений Президента Украины к закону «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, глава государства предложил парламенту рассмотреть 87 предложений.

Сейчас проходит голосование по каждому из этих предложений.

Перед этим народные депутаты не поддержали решение о перенесении рассмотрения данного вопроса на другой день.

На данное время рассмотрено лишь 10 предложений Президента.

Как сообщал УНИАН, 23 июня текущего года Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины» (новая редакция).

Законом предусмотрен формульный расчет трансфертов прямых отношений между государственным бюджетом и непосредственно бюджетами сел, поселков и городов районного значения.

Как отметил председатель ВР Владимир ЛИТВИН, законом предусматривается наличие 12 тысяч местных бюджетов вместо 700, существующих сегодня.

20 июля Президент ветировал данный закон и возвратил его в парламент со своими предложениями