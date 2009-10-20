В Киевской обл. за взятку задержан мэр одного из городов

В Киевской области во время получения взятки в размере 26 тыс. дол. задержан мэр одного из городов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД, должностное лицо требовало и получило взятку за разрешение вопроса о выделении земельных участков.

Установлено, что передача взятки осуществлялась через посредников.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (получение взятки в особо крупном размере) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.