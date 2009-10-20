Официальный курс НБУ на 21 октября

Доллар незначительно повысился

Официальный курс НБУ на 21 октября: 100 USD – 798.0000 грн.; 100 EUR – 1194.6858 грн.; 10 RUR – 2.7337 грн. Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 21 октября НБУ установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 798.0000 (на 20 октября – 797.0000) 100 EUR – 1194.6858 (на 20 октября – 1188.9646) 10 RUR – 2.7337 (на 20 октября – 2.7150)

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