Официальный курс НБУ на 21 октября
19:00, 20 октября 2009Финансы
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Доллар незначительно повысился
Официальный курс НБУ на 21 октября: 100 USD – 798.0000 грн.; 100 EUR – 1194.6858 грн.; 10 RUR – 2.7337 грн.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 21 октября НБУ установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 798.0000 (на 20 октября – 797.0000)
100 EUR – 1194.6858 (на 20 октября – 1188.9646)
10 RUR – 2.7337 (на 20 октября – 2.7150)
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