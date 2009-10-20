Эксперт: Повышение соцстандартов может девальвировать гривню

Принятый сегодня ВР закон, предполагающий резкое повышение минимальной зарплаты и пенсий в 2009-10 гг., может стать дополнительным стимулом к девальвации гривни.

Такое мнение высказал в комментарии УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его словам, в настоящее время обменный курс вернулся на уровень конца сентября.

Как отметил экономист, на украинском валютном рынке сегодня продолжала наблюдаться повышенная волатильность. За день гривня на межбанке ослабилась к доллару на 0,4%, сообщил А.БЛИНОВ. Межбанковский валютный рынок закрылся котировками 8,2290-8,2535 грн./долл., добавил он.

Как сообщал УНИАН, 20 октября т.г. Верховная Рада Украины приняла закон «Об установлении прожиточного минимума и минимальной зарплаты в 2010 году».

Законом устанавливается прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере: с 1 ноября 2009 года – 701 грн., с 1 января 2010 года – 825 грн., с 1 апреля – 839 грн., с 1 июля – 843 грн., с 1 октября – 861 грн., с 1 декабря – 875 грн.

Кроме того, законом установлена минимальная заработная плата с 1 ноября 2009 года – 744 грн., с 1 января 2010 года – 869 грн., с 1 апреля – 884 грн., с 1 июля – 888 грн., с 1 октября – 907 грн., с 1 декабря – 922 грн.