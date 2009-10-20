Официальный курс НБУ на 21 октября

Официальный курс НБУ на 21 октября100 USD США – 798.0000 (на 20 октября – 797.0000) 100 EUR – 1194.6858 (на 20 октября – 1188.9646) 10 RUR – 2.7337 (на 20 октября – 2.7150) Учетные курсы банковских металлов НБУ с 21 октября 2009 г. за 10 тройских унций (грн.): 959 XAU 10 Золото – 84907.20 (на 20 октября – 84043.65) 961 XAG 10 Серебро – 1416.85 (на 20 октября – 1396.34) 962 XPT 10 Платина – 108448.20 (на 20 октября – 107595.00) 964 XPD 10 Палладий – 26653.20 (на 20 октября – 26221.30)

Учетные курсы банковских металлов НБУ с 21 октября 2009 года за 10 тройских унций (грн.): 959 XAU 10 Золото – 84907.20 (на 20 октября – 84043.65) 961 XAG 10 Серебро – 1416.85 (на 20 октября – 1396.34) 962 XPT 10 Платина – 108448.20 (на 20 октября – 107595.00) 964 XPD 10 Палладий – 26653.20 (на 20 октября – 26221.30)

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