Бразилия ввела налог на иностранные инвестиции

Бразилия принимает беспрецедентные меры в попытках сдержать рост национальной валюты и ввела налог на иностранные инвестиции в бразильские и облигации, сообщает k2kapital со ссылкой на Times.

Налог на приток капитала, введенный во вторник, будет действовать в форме 2-процентной пошлины на иностранные инвестиции в акции и ценные бумаги с фиксированным доходом, такие как государственные облигации.

Министр финансов Бразилии Гвидо Мантега (Guido Mantega) заявил, что налог не коснется прямых иностранных инвестиций. "Мы по-прежнему будем приветствовать иностранные инвестиции. Наше беспокойство вызывают избыточные спекулятивные инвестиции, краткосрочный капитал, который может породить рыночный пузырь", - сказал он.

Восхищение устойчивостью бразильской экономики к рецессии привело к тому, что на рынки Бразилии хлынул поток "свободного капитала". Индекс бразильских акций Bovespa с начала года вырос на 79%, а реал, благодаря притоку денег, вырос более чем на треть по отношению к доллару.