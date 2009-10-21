Доллар стабилен на торгах в Азии

Американский доллар на азиатских торгах в среду стабилен по отношению к основным мировым валютам: инвесторы приступили к фиксации прибыли в более высокодоходных валютах - в канадском и новозеландском долларах, сообщает Рейтер..

Накануне доллар упал до 14-месячного минимума к корзине из шести мировых валют и пробил психологический важный барьер в $1,50 по отношению к евро.

Банк Канады во вторник заявил, что благоприятные изменения ситуации в экономике могут быть сведены на нет укреплением национальной валюты, и поэтому не стоит ждать скорого повышения процентных ставок. Это немедленно сказалось на курсе канадского доллара.

"Стремление Банка Канады сохранить ставки на низком уровне еще в начале будущего года оказалось сильнее факторов роста. Кроме того, фондовый рынок ушел в минус, поддержав тем самым американский доллар...", - сказала Сью Тринх из RBC Capital в Сиднее.

К 8.29 МСК котировки евро к доллару снизились более чем на 0,1 процента до $1,4926/28 . Накануне они взлетели до 14-месячного пика в $1,4994.

Доллар в этом году испытывает сильное давление, поскольку инвесторы ждут сохранения рекордно низких процентных ставок в начале 2010 года. К тому же в мире все чаще поднимается вопрос о том, сможет ли доллар сохранить за собой роль главной мировой резервной валюты.

Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Джанет Йеллен сказала, что американский Центробанк не будет ужесточать денежно-кредитную политику еще несколько месяцев.

Котировки доллара к иене снизились на 0,1 процента к уровню закрытия в США до 90,63/0,67 единицы японской валюты.