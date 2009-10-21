Экономика РФ перейдет к устойчивому росту в 2010 году

Помощник президента РФ Аркадий Дворкович считает маловероятной вторую волну кризиса в России. При этом он полагает, что устойчивого роста экономики пока нет, но он возможен в 2010 году. Такое мнение Дворкович высказал, выступая в среду на ежегодной конференции UBS в Москве, сообщает РИА Новости..

"Устойчивого роста пока нет, и говорить о том, что кризис закончился, оснований тоже нет. В то же время я далек от мысли о второй волне кризиса. Не думаю, что она произойдет", - сказал Дворкович.

По его мнению, российская экономика еще несколько месяцев продержится "на низком уровне экономической динамики", а в 2010 году перейдет к устойчивому росту.