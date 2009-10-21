Ernst & Young: Мировые компании меняют бизнес-модели

Ведущие мировые компании, готовясь к возобновлению экономического роста, пересматривают бизнес-модели и повышают их гибкость, говорится в новом исследовании «Уроки кризиса», проведенном компанией Ernst & Young, сообщает РИА Новости.

«Многие предприятия находятся сегодня на стадии выхода из кризиса, характеризующейся неопределенной финансовой ситуацией, и приступают к планированию дальнейших действий. Вместе с этим они признают, что работать им приходится в изменившихся условиях ведения бизнеса», - говорится в исследовании.

По информации компании, исследование «Уроки кризиса» уникально, поскольку базируется на детальном изучении мнений, собранных в ходе более чем пятисот встреч, которые партнеры компании Ernst & Young провели в течение последних нескольких месяцев со своими клиентами из разных стран.

«Мы полагаем, что залог будущего успеха кроется в глубоком понимании ситуации на международном рынке, реалистичной оценке динамики его изменений, а также тенденций его развития в будущем. Перед каждой отраслью, равно как и перед каждым участником рынка, будут стоять свои приоритетные задачи, выполнение которых потребует от них в текущей непростой экономической ситуации максимальных усилий», - приводятся в документе слова партнера компании Ernst & Young , руководителя по работе с клиентами и отраслевому развитию в странах СНГ Александра Ивлева.

Почти 90% опрошенных клиентских компаний приняли стратегию, предусматривающую первоочередное развитие профильных видов деятельности, либо рассматривают возможность ее принятия. Это связано с продажей непрофильных активов либо с признанием того факта, что осуществление разных видов деятельности в рамках одной компании сопряжено с ростом затрат и рисков. Большинство компаний проводят переоценку стратегии отношений с ключевыми клиентами (84%) и рентабельности сегментов рынка (85%), отмечается в исследовании.

«Полгода назад клиенты говорили нам, что основными задачами для них являются выживание, осуществление компенсационных выплат сотрудникам и расчетов с поставщиками. В настоящее время корпорации расширили сферу внимания и делают все возможное для пересмотра бизнес-модели и оптимизации операционной гибкости. Поддержание ликвидности продолжает играть важную роль, но теперь к числу основных приоритетов относится также планирование, оптимизация охвата рынка с точки зрения географического присутствия или продвижения новых товаров и услуг», - отмечает вице-президент Ernst & Young Global по индустриальному развитию Стив Олмасси.

Как отмечается в исследовании, помимо переоценки бизнес-моделей и стратегии в новых экономических условиях компании уделяли постоянное внимание таким вопросам, как снижение затрат и способность эффективно адаптироваться к новым рыночным условиям. Свыше 90% компаний либо ускорили реализацию программ по снижению затрат (74%), либо вплотную занимаются этим вопросом (18%). Меньшее количество компаний привлекают услуги внешних специалистов или совместных центров (55%), еще 31% организаций активно работают над вопросом повышения эффективности вспомогательных функций.

Помимо этого, компании целенаправленно занимаются вопросом снижения постоянных издержек. Компании понимают необходимость совершенствования прогнозирования и анализа (80% реализуют или рассматривают такие программы), продолжают работать над созданием гибких моделей деятельности, отличных от традиционного сокращения рабочих мест (71%), говорится в документе.

«Один из наиболее неожиданных (и благоприятных) выводов, который мы сделали на основе бесед с клиентами, заключается в том, что вместо того, чтобы искать поддержку у государства - а многие опасались, что именно к этому приведет кризис, - большое количество компаний активно ищут выход на новые рынки. 85% респондентов ответили, что проводят работу в этом направлении, причем 59% уже реализовали такие планы, а 26% их рассматривают», - указывается в исследовании.

В январе 2009 года компания Ernst & Young приступила к осуществлению программы «Новые возможности в сложных условиях», цель которой заключается в том, чтобы помочь действующим на международном рынке компаниям адаптироваться к ситуации экономического спада.

Как сообщается в документе, программа «Уроки кризиса» состоит из двух основных частей. Глобальные отраслевые центры подготовили 14 отчетов, обобщающих отраслевую информацию. В них рассмотрены как проблемы, так и новые возможности различных отраслей, а также представлен детальный обзор соответствующего рынка. Настоящий отчет подготовлен на основе обобщения отраслевого опыта: в нем мы попытались определить общие вопросы, решение которых актуально для всех отраслей и стран.

Компания Ernst & Young - международный лидер в области аудита, налогообложения и права, сопровождения сделок и консультирования. Коллектив компании насчитывает 144 тысячи сотрудников в разных странах мира. В 16 офисах компании в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Южно-Сахалинске, Тольятти, Екатеринбурге, Алма-Ате, Астане, Атырау, Баку, Киеве, Донецке, Ташкенте, Тбилиси, Ереване и Минске работают 3700 специалистов.