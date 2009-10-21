Курс доллара в комбанках почти не изменился – 8,22/8,29 грн./долл.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,22 грн./долл., продают – по 8,29 грн./долл. Курс почти не изменился по сравнению с 20 октября. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,12-8,25 грн./долл., по продаже – в пределах 8,27-8,32 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках незначительно изменился по сравнению с 20 октября, и сегодня составляет 12,29/12,45 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,10-12,36 грн./евро, по продаже – в пределах 12,35-12,50 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках, по сравнению с 20 октября, незначительно повысился и составляет 0,2714/0,2840 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2077-0,282 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,28-0,29 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,21 грн./долл., продажи – 8,28 грн./долл. Курс почти не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,12-8,24 грн./долл., по продаже – в пределах 8,27-8,30 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева незначительно повысился с 20 октября, и сегодня составляет 12,30/12,46 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,14-12,36 грн./евро, по продаже – в пределах 12,42-12,50 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 20 октября, повысился на 0,8% и составляет сегодня в среднем 0,2691 грн./рубль, продажи – незначительно понизился – до 0,2851 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2077-0,278 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,28-0,29 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 8,20/8,30 грн., евро – 12,25/12,45 грн., рубль – 0,27/0,28 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,10/8,35 грн., евро – 11,80/12,60 грн., рубль – 0,26/0,28 грн.

«Укргазбанк»: доллар США – 8,17/8,27 грн., евро – 12,15/12,45 грн., рубль – 0,274/0,284 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 21 октября, составляет: гривни к доллару США – 7,98, к евро – 11,946858, к российскому рублю – 0,27337.