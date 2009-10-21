Программа сотрудничества с МВФ будет продлена

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО рассчитывает на успешное продление программы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня, открывая заседание Кабинета Министров.

Как напомнила премьер-министр, сегодня в Украине работает миссия МВФ, и все министры, все руководители государственных органов власти, а также НАК «Нафтогаз Украины» ежедневно работают над совместной программой с фондом.

«Отрабатываются все подходы по сбалансированию финансовой системы страны, и все, что сегодня, я наблюдаю, делается министерствами, Минфином, Минэкономики вместе с МВФ, на мой взгляд, идет успешно, хорошо. Все мы надеемся на то, что главная антикризисная программа страны – а это как раз сотрудничество с международными финансовыми организациями и отдельно с МВФ – завершится продолжением этой программы, успешным пересмотром программы и, как следствие, применением в Украине всех элементов сбалансирования государственных финансов», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 12 октября в Украину прибыла миссия Международного валютного фонда (МВФ). Миссия МВФ будет находиться в Киеве до 24 октября т.г.

Международный валютный фонд (МВФ) в ноябре 2008 года одобрил для Украины двухгодичную программу на общую сумму 16,4 млрд. долл. и предоставил первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долл. 12 мая в Украину поступили 2,8 млрд. долл. второго транша кредита МВФ. Третий транш составлял 3,3 млрд. дол. вместо запланированных 3,2 млрд. долл. Четвертый транш объемом 3,8 млрд. долл. МВФ планировал предоставить Украине до конца 2009 года.