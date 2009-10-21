В Украины дефицит платежного баланса - 12,2 млрд. долл.

Дефицит платежного баланса Украины за январь-сентябрь т.г., по предварительным данным, составил 12,196 млрд. долл. по сравнению с профицитом 6,255 млрд. долл. годом ранее.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

За 9 месяцев т.г. дефицит текущего счета составил 1,008 млрд. долл., по сравнению с дефицитом 9,053 млрд. долл. за аналогичный период 2008 года.

За январь-сентябрь т.г. отрицательное сальдо по финансовому счету оценено в 11,188 млрд. долл., в то время как за соответствующий период 2008 года оно было положительным – 15,308 млрд. долл.

По данным Нацбанка, в сентябре 2009 года отрицательное сальдо сводного платежного баланса составило 1,3 млрд. дол. Частично оно было профинансировано за счет специального распределения Международным валютным фондом Специальных прав заимствований на сумму 461 млн. долл.

За прошлый месяц текущий счет платежного баланса сформировался с профицитом в размере 0,097 млрд. долл., по сравнению с дефицитом в августе т.г. 0,083 млрд. дол., и в сентябре 2008 года – 1,083 млрд. дол.

По данным НБУ, отрицательное сальдо торговли товарами продолжало сокращаться и в сентябре составило 0,316 млрд. долл. (в августе – 0,675 млрд. долл.).

Дефицит финансового счета в сентябре уменьшился до 1,4 млрд. долл., по сравнению с 2,5 млрд. долл. в августе т.г. Это было обусловлено в первую очередь ростом поступлений прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и сокращением отрицательного сальдо по кредитам и облигациям при сохранении значительного прироста наличной валюты вне банковской системы.

Объемы чистого притока ПИИ в Украину в сентябре были одними из наибольших в текущем году – 0,835 млрд. дол. (за январь- сентябрь – 3,3 млрд. дол.).

Отрицательное сальдо по долговым операциям сектора государственного управления в прошлом месяце составляло 0,357 млрд. долл. и было сформировано, с одной стороны, погашением еврооблигаций правительства на сумму 0,738 млрд. долл., а с другой, получением займа от Всемирного банка в размере 400 млн. долл. (за январь-сентябрь отрицательное сальдо по этой позиции составляло 1,2 млрд. долл.).

В сентябре коэффициент покрытия внешних выплат по долговым обязательствам новыми привлечениями (ролловер) для банков составил 57%, для других секторов - 123%. За январь-сентябрь отрицательное сальдо по долговым операциям частного сектора составляло 6,4

млрд. долл., по сравнению с 14 млрд. долл. притока за этот же период 2008 года, а ролловер был оценен в 76% (для банков - 72%, для других секторов - 90%).

Объемы резервных активов сократились в прошлом месяце на 0,904 млрд. долл. и их объем на 1 октября составлял 28,1 млрд. долл., что обеспечивает финансирование импорта товаров и услуг на протяжении 5,8 месяцев будущего периода.

Справка УНИАН. Дефицит платежного баланса Украины по итогам 2008 года составил 3,209 млрд. долл., в т.ч. дефицит счета текущих операций – 12,763 млрд. долл., профицит финансового счета – 9,554 млрд. долл.