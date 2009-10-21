Медведев: экономика РФ начинает развиваться по сценарию мировой

Президент России Дмитрий Медведев считает, что российская экономика, начинающая выходить из кризиса, развивается по сценарию мировой, сообщает РИА Новости. .

"Предварительные итоги третьего квартала показывают, что мы, несмотря на всю глубину падения нашей экономики, которую никто из присутствующих здесь не ожидал, тем не менее начинаем все-таки подниматься", - сказал в среду глава государства на встрече с руководством РСПП.

"Развитие нашей экономики происходит по сценарию, по которому развивается мировая экономика. Это уже само по себе неплохо, потому что если бы мы здесь демонстрировали какое-то отличие в худшую сторону, это был бы тяжелый сигнал", - отметил Медведев.

Он напомнил, что государство приняло ряд антикризисных мер, в том числе разработало специальную программу.

"В целом она (программа) сработала", - считает Медведев.