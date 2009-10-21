Медведев: экономика РФ начинает развиваться по сценарию мировой
Страна начинает выходить из кризиса
Президент России Дмитрий Медведев считает, что российская экономика, начинающая выходить из кризиса, развивается по сценарию мировой, сообщает РИА Новости. .
"Предварительные итоги третьего квартала показывают, что мы, несмотря на всю глубину падения нашей экономики, которую никто из присутствующих здесь не ожидал, тем не менее начинаем все-таки подниматься", - сказал в среду глава государства на встрече с руководством РСПП.
"Развитие нашей экономики происходит по сценарию, по которому развивается мировая экономика. Это уже само по себе неплохо, потому что если бы мы здесь демонстрировали какое-то отличие в худшую сторону, это был бы тяжелый сигнал", - отметил Медведев.
Он напомнил, что государство приняло ряд антикризисных мер, в том числе разработало специальную программу.
"В целом она (программа) сработала", - считает Медведев.