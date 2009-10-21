Кабмин повысил доходность ОВГЗ

Максимальный уровень доходности по 11-месячным облигациям внутреннего государственного займа на аукционах 20 августа вырос до 27,5% годовых, сообщает Дело.

Средневзвешенная ставка размещения 8-месячных ОВГЗ составила 24,52% годовых по сравнению с 23% годовых неделей ранее, сообщило Министерство финансов 21 октября.

Максимальный уровень доходности по этим облигациям был повышен с 23% годовых до 27% годовых, а по 11-месячным – до 27,5% годовых, передает РБК-Украина.

Помимо того, максимальная ставка размещения 30-месячных облигаций также была установлена на уровне 27% годовых, тогда как неделей ранее Минфин предлагал по 24-месячным ОВГЗ максимум 25,5% годовых.

В результате средневзвешенная доходность размещения 11-месячных ОВГЗ достигла 26,09% годовых, 30-месячных – 26,03% годовых, тогда как 36-месячные ОВГЗ, вновь предлагавшиеся с доходностью 20% годовых, проданы не были из-за отсутствия спроса.

Несмотря на повышение ставок суммарный объем продаж облигаций на прошедших аукционах снизился по сравнению с предыдущими аукционами в 2,8 раза – до 453 млн грн.

Всего на аукционы было подано 19 заявок на общую сумму (здесь и далее - по номиналу) 660 млн грн, а удовлетворено – 16 на 540 млн грн, тогда как неделей ранее спрос составлял 28 заявок на 1,564 млрд грн, из которых было удовлетворено 23 на 1,384 млрд грн. В то же время на предыдущих аукционах основной объем заявок и продаж пришелся на 6-месячные ОВГЗ: Минфин удовлетворил все 18 заявок на 1,283 млрд грн, согласившись поднять максимальную ставку доходности до 26% годовых.

Напомним, на прошедшем 6 октября первичном аукционе по размещению ОВГЗ Минфин привлек рекордную сумму средств — 1,66 млрд грн. Для сравнения: неделей ранее Минфину удалось продать ОВГЗ только на 199 млн. грн.

Госбюджет предусматривает продажу ОВГЗ в текущем году на 26 млрд грн (без учета выпуска гособлигаций в рамках схем капитализации государственных и других коммерческих банков). С начала года Минфин получил от их размещения 14,94 млрд грн.