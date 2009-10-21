Межбанк: доллар продолжает рост

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,2250/8,2540, к 12:00 цены понизились – 8,2170/8,2430. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись - 8,2265/8,2570 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 11:00 НБУ вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре USD/UAH с ценой отсечения 8,0931.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2822/0,2833, к 12:00 цены снизились - 0,2817/0,2827. К закрытию цены установились на уровне 0,2817/0,2824.

В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,1675 (-0,0050).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,4955/1,4957, а к 15:00 упали - 1,4925/1,4927.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 12,3013/12,3480, к 12:00 цены ушли вниз - 12,2685/12,3070. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH выросли – 12,2755/12,3245.