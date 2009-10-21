Объем госдолга РФ снизился на 2,4%

Россия. Государственный внешний долг России (включая обязательства бывшего СССР, принятые РФ) на 1 октября 2009г. составил $38 млрд. 70 млн., или 26 млрд. 32,6 млн. евро. Таким образом, объем долга снизился на 2,4%, по сравнению с $38 млрд. 994 млн., зафиксированными на 1 сентября 2009г.

По мере того, как казначейство США будет активно «печатать» доллары, все больше стран смогут проще рассчитываться со своими долгами. В этом и есть противоречие «девальвированного доллара». Его удобно ругать, но еще удобнее им рассчитываться по своим долгам.