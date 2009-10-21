В Англии объем заимствований достиг исторического максимума

Великобритания. Компании государственного сектора в сентябре 2009 г. заимствовали на финансовом рынке ресурсы на сумму 14,8 млрд. фунтов стерлингов. Чистый объем заимствований на конец сентября 2009 года, по предварительным данным, составил 77,3 млрд. фунтов, что является историческим рекордом для Великобритании.

Избыток денег на мировом финансовом рынке явно ощущается. В этой ситуации проблема поиска выгодных объектов инвестирования актуальна. Поэтому исторический рекорд Великобритании - скорее, ожидаемый рекорд.