В США промцены после роста упали

США. Промышленные цены, без учета цен на продукты питания и энергоносители (PPI excluding food and energy), в сентябре 2009г. по отношению к предыдущему месяцу понизились на 0,1%. В августе 2009г. этот показатель в месячном исчислении вырос на 0,2%. Промышленные цены по всем видам продукции (индекс PPI) в США в сентябре 2009г. понизились по отношению к предыдущему месяцу на 0,6%. В годовом исчислении снижение промышленных цен в сентябре 2009 составило 4,8%.

Падение цен после роста - крайне негативная тенденция. Явно экономика США не имеет четких ориентиров выхода из кризиса. Деньгами экономику США завалили, но является ли это панацеей от всех бед. Как видно, самих денег недостаточно, чтобы стимулировать спрос.