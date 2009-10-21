В Бразилии введен налог на иностранные инвестиции в облигации
17:17, 21 октября 2009Финансы
2
Бразилия. Правительство Бразилии ввело налог на иностранные инвестиции, вложенные в бразильские облигации.
Введение налога во многом вызвано ускоренным ростом объемов инвестиций в страну. Это привело к тому, что национальная валюта Бразилии существенно укрепилась, данный процесс продолжается. Налог должен сдержать темп привлечения инвестиций.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter