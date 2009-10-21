В Бразилии введен налог на иностранные инвестиции в облигации

Бразилия. Правительство Бразилии ввело налог на иностранные инвестиции, вложенные в бразильские облигации. Введение налога во многом вызвано ускоренным ростом объемов инвестиций в страну. Это привело к тому, что национальная валюта Бразилии существенно укрепилась, данный процесс продолжается. Налог должен сдержать темп привлечения инвестиций.

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