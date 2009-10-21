Курс НБУ: доллар вырос
19:11, 21 октября 2009Финансы
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Официальный курс НБУ на 22 октября: 100 USD – 799.3000 грн.; 100 EUR – 1192.6355 грн.; 10 RUR – 2.7407 грн.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 22 октября НБУ установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 799.3000 (на 21 октября – 798.0000)
100 EUR – 1192.6355 (на 21 октября – 1194.6858)
10 RUR – 2.7407 (на 21 октября – 2.7337)
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