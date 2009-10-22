Доллар будет мировой резервной валютой в обозримом будущем

Администрация Барака Обамы не считает, что статус американского доллара как главной мировой резервной валюты находится под угрозой. Об этом заявил в среду, выступая на проходящем здесь экономическом семинаре, глава Национального экономического совета при Белом доме Лоуренс Саммерс.

"Я думаю, что доллар будет оставаться основной мировой резервной валютой в обозримом будущем", - отметил он.

По словам Л.Саммерса, передает ИТАР-ТАСС, экономика страны, погрузившаяся в рецессию в декабре 2007 г, продемонстрировала признаки возобновления роста в третьем квартале 2009 г. "И мы ожидаем, что и четвертом квартале будет зафиксирован умеренный рост", - сказал он. Однако "потребуется какое-то время для того", чтобы уровень безработицы, достигший в сентябре 9,8%, "стал снижаться", добавил советник президента Б.Обамы.

Комментируя повышение цен на нефть - в среду баррель стал стоить свыше 81 долл., Л.Саммерс высказал мнение, что это вряд ли затормозит выход американской экономики из спада. "Подъем цен на нефть является, скорее, отражением восстановления экономического роста и ожиданий ускорения данного процесса", - указал он.

Л.Саммерс подчеркнул, что администрация Б.Обамы обсуждает сейчас дальнейшие шаги по стимулированию рынка рабочей силы и роста экономики, в том числе рассматривается возможность налоговых послаблений для тех, кто приобретает жилье.