МВФ выделяет Беларуси второй транш в 700 млн. долл.

Совет директоров Международного валютного фонда /МВФ/ завершил в среду второй обзор выполнения антикризисной стабилизационной программы в Белоруссии. Это автоматически открывает Минску доступ к кредитному траншу в размере примерно 699,5 млн долл. В результате сумма средств, выделенных Фондом для поддержки Белоруссии в рамках программы, достигает приблизительно 2,23 млрд долл. Общая стоимость программы оценивается примерно в 3,63 млрд долл.

Подводя итоги дискуссии, заместитель директора-распорядителя МВФ Такатоси Като, временно председательствующий в совете директоров, отметил, что "Белоруссия добилась большого прогресса в приспособлении своей политики к условиям глобального кризиса". "Несмотря на существенное сокращение экспорта, спад в /белорусской/ экономике скромен в сравнении с другими странами", - указал он.

По словам специалиста, уязвимость Белоруссии к воздействию внешних факторов смягчена корректировкой обменного курса национальной валюты, так что сейчас курсовой режим "служит буфером, защищающим от внешних потрясений". Это дополняется "жесткой финансово-бюджетной политикой", в рамках которой снижение доходов компенсируется сокращением расходов, а также поддержанием реальных рыночных учетных ставок на высоком уровне.

В условиях кризиса многие страны, включая США, резко усилили кредитную поддержку экономики. Однако такие же действия белорусских властей воспринимаются в МВФ с долей критики. Т.Като предупредил об опасности курса на расширение кредитования и напомнил, что Минск "обязался проводить жесткую кредитную политику в целях сокращения дефицита платежного баланса и ослабления нажима на валютные резервы" страны. Он считает, что "решение ограничить кредитование в рамках правительственных программ до конца 2009 г будет способствовать сдерживанию внутреннего спроса и поддержит усилия по стабилизации".

Высокопоставленный представитель МВФ приветствовал "прогресс", достигнутый Белоруссией "в повестке дня структурных реформ", в том числе направленных на улучшение делового климата и содействие развитию частного сектора в стране. Он также дал высокую оценку усилиям властей по осуществлению реформ в финансовом секторе. Вместе с тем Т.Като счел необходимым напомнить и о том, как "важно защищать уязвимые слои /населения/ и повышать эффективность социальной страховочной сети".

В завершение своего комментария заместитель директора-распорядителя МВФ подчеркнул, что для дальнейшего успешного продвижения Белоруссии по пути реформ "необходимо привлечение достаточных финансовых ресурсов от международного сообщества", передает ПРАЙМ-ТАСС.