Межбанк: Торги по доллару открылись снижением

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 8,2215/8,2510 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2826/0,2836, котировки по евро-гривне ушли вверх – 12,3195/12,3660. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились – 1,4976/1,4978 (среда - 1,4955/1,4957).

В среду Нацбанк вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре USD/UAH с ценой отсечения 8,0931 грн./долл.