Межбанк: к 12:00 котировки по доллару снизились

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,2215/8,2510, к 12:00 цены снизились – 8,2140/8,2370 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2826/0,2836, к 12:00 цены упали - 0,2818/0,2830.

На российском валютном рынке курс доллар-рубль упал и к 12:00 установился на уровне 29,0950 (-0,0725).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4976/1,4978, изменяясь в достаточно узком коридоре.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 12,3195/12,3660, к 12:00 цены ушли вниз - 12,2820/12,3170.