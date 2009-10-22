В Украине объем межбанковского кредитования вырос на 37,2%

Украина. За третий квартал 2009 года объем межбанковского кредитования в Украине вырос на 37,2%, по сравнению с предыдущим кварталом текущего года.

Рост объемов межбанковского кредитования, прежде всего, отражает возобновление доверия между банками. В результате кризиса многие банки перестали одалживать деньги друг другу, т.к. опасались банкротств. На сегодня ситуация на банковском рынке частично стабилизировалась.