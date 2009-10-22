“Ощадбанк” увеличил чистую прибыль в 4 раза

ОАО «Ощадбанк» (Киев) по итогам января-сентября 2009 года, по сравнению с соответствующим периодом 2008 года, увеличил чистую прибыль в 4 раза – до 1,18 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Активы банка за январь-сентябрь т.г. увеличились на 5% и на 1 октября составили 60,721 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - на 25%, до 43,648 млрд. грн., обязательства – на 4%, до 43,879 млрд. грн. Уставный капитал банка за указанный период оставался на уровне 13,892 млрд. грн., собственный капитал увеличился на 7% – до 16,842 млрд. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

В первом полугодии 2009 года банк получил прибыль в 754 млн. грн., в 2008 году – 306 млн. грн.

100% акций банка принадлежат государству.