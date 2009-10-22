9 банков стали временными в Фонде гарантирования вкладов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц перевел девять банков в категорию временных участников.

Об этом сообщается на официальном сайте Фонда.

Временными участниками Фонда стали банки с временной администрацией: «Арма» (г. Киев), «Банк регионального развития» (г. Киев), банк «БИГ Энергия» (г. Киев), банк «Владимирский» (г. Сумы), банк «Днистер» (г. Львов), «Захидинкомбанк» (г. Луцк), «Трансбанк» (г. Киев).

Также временными участниками стали банк «Новый» (г. Днепропетровск) и банк «Премиум» (г. Киев).

«Банк, переведенный в категорию временного участника Фонда, обязан предупреждать в письменной форме физлицо при заключении с ним новых соглашений на привлечение вкладов, что Фонд не гарантирует возмещения по этим вкладам на условиях, определенных законом. Указанные ограничения касаются только привлечения новых вкладов и не распространяются на продление сроков по ранее заключенным депозитным договорам», - отмечается в сообщении.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц.

С ноября 2008 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 150 тыс. грн.