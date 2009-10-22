Банк РФ снизил курс доллара на 7,8 коп.

ЦБ РФ снизил официальный курс доллара с 23 октября на 7,83 копейки - до 29,0858 рубля, курс евро - на 2,98 копейки - до 43,5705 рубля, свидетельствуют данные ЦБ, сообщает РИА Новости..

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам, в четверг снизилась на 6 копеек - до 35,60 рубля с 35,66 рубля в среду.

В среду замглавы Минэкономразвития Андрей Клепач заявил, что чрезмерное снижение курса доллара (до 26-27 рублей) может быть опасным для российской экономики. Между тем, замминистра не исключил, что если цена на нефть сохранится на уровне 80 долларов за баррель и будет большой приток капитала, то рубль может укрепиться и до предкризисных 23-24 рублей за доллар.