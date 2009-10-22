Повышение соцстандартов чревато неэффективной приватизацией

В случае повышения социальных стандартов появится риск неэффективной приватизации, поскольку правительство будет пытаться аккумулировать средства для их выплаты.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал экономист Международного центра перспективных исследований Максим БОРОДА сегодня во время пресс-конференции.

По его словам, решение повысить соцстандарты увеличит риски недофинансирования расходов бюджета, которые непосредственно не связаны с выполнением социальных обязательств государства, риски роста инфляционного и девальвационного давления на национальную валюту, что может привести к росту цен и обесцениванию гривни. Также есть риск отягощения экономики из-за некоторых внешних займов.

«Уже в текущем году для выполнения новых норм закона понадобится дополнительно 8 млрд. грн., а в следующем – 71 млрд. грн. Это при том, что расходная часть бюджета 2009 года составляет 274 млрд. грн… В помесячном расчете бюджетные расходы вырастут на 17%, начиная со следующего месяца», - говорит эксперт. Он также отметил, что бюджет не выполняется уже сегодня.

Очень существенным, по мнению эксперта, также является риск тенезации экономики, поскольку кроме повышения соцстандартов на бизнес влияет усиление налогового давления.

М.БОРОДА отмечает также и позитивные моменты в повышении социальных стандартов – это реальный рост доходов населения, однако на короткий период. В то же время это будет нивелировано инфляцией и девальвацией гривни, но произойдет это не моментально.

Кроме того, это будет «инъекция» средств в экономику, что может спровоцировать рост спроса.

Как сообщал УНИАН, 20 октября т.г. Верховная Рада Украины приняла Закон «Об установлении прожиточного минимума и минимальной зарплаты в 2010 году».

Законом устанавливается прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере: с 1 ноября 2009 года – 701 грн., с 1 января 2010 года – 825 грн., с 1 апреля – 839 грн., с 1 июля – 843 грн., с 1 октября – 861 грн., с 1 декабря – 875 грн.

Кроме того, законом установлена минимальная заработная плата с 1 ноября 2009 года – 744 грн., с 1 января 2010 года – 869 грн., с 1 апреля – 884 грн., с 1 июля – 888 грн., с 1 октября – 907 грн., с 1 декабря – 922 грн.