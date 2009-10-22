Прибыль Morgan Stanley в 3 кв. составила 757 млн. долл.

США. По итогам третьего квартала 2009 года прибыль банка Morgan Stanley составила $757 млн. За аналогичный период 2008 года прибыль банка была $7,7 млрд.

Эта новость отнесена к положительным, хотя прибыль банка оказалась меньше, чем в прошлом году, но по итогам третьего квартала банк впервые получился в плюсе, до этого он фиксировал только убытки.