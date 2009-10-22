Прибыль Deutsche Bank AG в 3 кв. выросла до 1,4 млрд евро

Германия. Прибыль Deutsche Bank AG по итогам третьего квартала 2009 года выросла до 1,4 млрд. евро ($2,1 млрд.) по сравнению с 435 млн. евро годом ранее.

В отличие от американской, немецкая банковская система в целом очень легко перенесла кризис. Столь большой рост прибыли крупнейшего банка Германии - подтверждение того, что банковская система вышла из кризиса и может уже функционировать в докризисном режиме.