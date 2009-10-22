«Укрсоцбанк» сократил прибыль почти в 6 раз

АКБ «Укрсоцбанк» (Киев) в январе-сентябре 2009 года, по сравнению с соответствующим периодом 2008 года, сократил прибыль почти в 6 раз – до 85,197 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Активы банка за январь-сентябрь т.г. сократились на 11% и на 1 октября составили 44,273 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - на 7%, до 41,480 млрд. грн., обязательства - на 14%, до 38,504 млрд. грн., уставный капитал увеличился на 19%, до 1,270 млрд. грн., собственный капитал на 11% – до 5,768 млрд. грн.

Справка УНИАН. АКБ «Укрсоцбанк» основан в сентябре 1990 года, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

В первом полугодии т.г. прибыль банка составила 61,657 млн. грн., по итогам 2008 года - 791,795 млн. грн.

Итальянская группа UniCredit владеет 94,2% акций "Укрсоцбанка".