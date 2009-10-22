Положительное сальдо торгового баланса Японии достигло 529,6 млрд иен

Япония. Положительное сальдо торгового баланса Японии в сентябре 2009г., по предварительным данным, составило 529,6 млрд иен (5,7 млрд долл.). Годом ранее был зафиксирован профицит торгового баланса в размере 90 млрд иен (1 млрд долл.). Профицит вырос более, чем в 5 раз.

Рост профицита торгового баланса Японии в т.г. во многом связан с девальвацией доллара США. Экономики США и Японии очень связаны и девальвация доллара привела к существенном росту японского экспорта. Однозначно сказать, что это только положительный фактор, нельзя. Профицит торгового баланса поставил перед Японией новые проблемы, связанные с необоснованным укреплением йены на международном рынке.