ВВП Китая за 9 месяцев вырос на 7,7%

Китай. За период январь-сентябрь ВВП Китая вырос на 7,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. Темпы роста китайской экономики в третьем квартале 2009 года составили 8,9%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По итогам девяти месяцев 2009 года рост промышленного производства составил 8,7%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Для китайской экономики кризис оказался наиболее благоприятный. Массовое снижение уровня дохода во всем мире создало благоприятные условия для китайского экспорта. Дешевая продукция КНР оказалась наиболее востребованной в то время, как дорогая европейская и американская продукции не находили сбыта.