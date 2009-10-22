Нулевая инфляция в РФ фиксируется седьмую неделю подряд

Россия. С начала октября инфляция в РФ составила 0%, с начала года - 8,1%. Нулевая инфляция в России фиксируется седьмую неделю подряд. Для сравнения: в 2008 г. инфляция с начала октября составляла 0,6%, с начала года - 11,2%.

Нулевая инфляция в России - положительный фактор. В отличие от развитых стран, цены в России более динамичны, и их рост во многом говорит не столько о росте доходов компаний, сколько и о снижении дохода населения. Поэтому отсутствие роста цен - положительный фактор.