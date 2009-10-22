Дефицит платежного баланса Украины за 9 мес. достиг 12,196 млрд. долл.
14:25, 22 октября 2009Финансы
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Украина. По предварительным данным, дефицит платежного баланса Украины за январь-сентябрь 2009 года составил $12,196 млрд., по сравнению с профицитом $6,255 млрд. в 2008 году.
В прошлом году профицит был сформирован за счет притока инвестиций из-за рубежа. Теперь он крайне незначительный, а сальдо внешнеторгового оборота фактически близко к нулю. Поэтому текущий дефицит платежного баланса Украины - прежде всего, оценка «бегства денег» из кризисной экономики.
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