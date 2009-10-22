Убыток ПУМБ составил 581 млн. грн.

«Первый украинский международный банк» (ПУМБ, Киев) в январе-сентябре 2009 года получил убыток в размере 580,639 млн. грн., тогда как по итогам 9 месяцев 2008 года прибыль банка составила 93,126 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Согласно предоставленной информации, за январь-сентябрь т.г. активы банка уменьшились на 11% и на 1 октября т.г. составили 17,866 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 10%, до 13,940 млрд. грн., обязательства – на 10%, до 14,958 млрд. грн., собственный капитал – на 16%, до 2,908 млрд. грн. Размер уставного капитала банка за указанный период не изменялся и составляет 2,523 млрд. грн.

Справка УНИАН. ПАО «Первый украинский международный банк» (ПУМБ, Киев) основано в 1991 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

В первом полугодии 2009 года банк получил убыток в размере 604,127 млн. грн., в 2008 году чистая прибыль банка составила 13,1 млн. грн.

Основным акционером банка является ООО «СКМ Финанс» – 89,87% акций.

Банк контролирует украинский бизнесмен Ринат АХМЕТОВ.