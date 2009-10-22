Дефицит платежного баланса в ЕС составил 49,2 млрд. евро

По уточненным данным, во втором квартале 2009 года дефицит платежного баланса во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) составлял 49,2 млрд. евро.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

Во втором квартале 2008 дефицит платежного баланса составлял 76,3 млрд. евро.

По данным Евростата, во втором квартале 2009 года значительно уменьшился дефицит в торговле товарами – до 17,2 млрд. евро против 47,5 млрд. евро во втором квартале 2008 года. В то же время, профицит в торговле услугами во втором квартале 2009 года в 17,5 млрд. евро снизился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года с 22,6 млрд. евро.

Во втором квартале ЕС имел самый большой профицит платежного баланса в торговле со Швейцарией (7,4 млрд. евро), Гонконгом (2,7 млрд. евро) и Канадой (1,7 млрд. евро). Самый большой дефицит ЕС имел в торговле с Китаем (-24,7 млрд. евро), Японией (-8,4 млрд. евро), Россией (-6,8 млрд. евро) и США (-0,9 млрд. евро).

В первом квартале 2009 года дефицит платежного баланса ЕС-27 составлял 54,6 млрд. евро.