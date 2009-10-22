«ПриватБанк» сократил чистую прибыль на 34%

ПАО КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) по итогам января-сентября т.г. сократило чистую прибыль на 34%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 521,647 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

С начала года активы банка увеличились на 2%, и на 1 октября составили 81,510 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - сократились на 1%, до 73,527 млрд. грн., обязательства выросли на 1%, до 72,821 млрд. грн., уставный капитал – на 20%, до 6,811 млрд. грн., собственный капитал - на 6% – до 8,689 млрд. грн.

Справка УНИАН. ПАО КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) основано в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

По итогам первого полугодия текущего года банк получил прибыль 405,272 млн. грн., по итогам 2008 года - 1,292 млрд. грн.

По данным НБУ, на 1 июля т.г. основными акционерами «ПриватБанка» являлись Игорь КОЛОМОЙСКИЙ (49,018% акций) и Геннадий БОГОЛЮБОВ (48,861%).