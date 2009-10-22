Межбанк: доллар подешевел

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,2215/8,2510, к 12:00 цены снизились – 8,2140/8,2370. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях - 8,2095/8,2380 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2826/36, к 12:00 цены упали - 0,2818/30. К закрытию цены установились на уровне - 0,2818/27. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,0850 (-0,0825).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4945/1,5030. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 12,3195/12,3660, к 12:00 цены ушли вниз 12,2820/12,3170. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH выросли – 12,3035/12,3490.